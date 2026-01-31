Ομάδες

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα για την «Ένωση» ο Χακίμ Σαχαμπό
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 31 Ιανουαρίου 2026, 01:15
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα για την «Ένωση» ο Χακίμ Σαχαμπό

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Χακίμ Σαχαμπό.

Ο Σαχαμπό θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόκτησή του.

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή από τη Ρουάντα, δίνοντας ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ (συν τα μπόνους). Επίσης, ο βελγικός σύλλογος θα διατηρήσει κι 10% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Σαχαμπό αποτελεί τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση του αμυντικού χαφ, καθώς έπειτα από ώριμη σκέψη οι «κιτρινόμαυροι» αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός νεαρού χαφ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάμε για το καλοκαίρι τη μεταγραφή ενός πιο έμπειρου, όπου οι περιπτώσεις θα είναι περισσότερος.

Ο 20χρονος μέσος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, και τη φετινή σεζόν μετράει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σταντάρ Λιέγης. Μάλιστα, έρχεται έτοιμος να μπει άμεσα στο πλάνο του Νίκολιτς, καθώς έχει αφήσει πίσω τον πρόσφατο τραυματισμό του και τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχε στις προπονήσεις σε φουλ ρυθμούς.

Hakim Sahabo • Standard de Liege • Highlights Video (Goals, Assists, Skills)

Unleash the football star of tomorrow, Hakim Sahabo, and witness his extraordinary talent!



