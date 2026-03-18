Φορτούνης: «Πάντα προτεραιότητα για μένα ο Ολυμπιακός»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Κώστας Φορτούνης αναφέρθηκε στο μέλλον του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός φάνηκε ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να φορέσει ξανά τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» το προσεχές καλοκαίρι. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova, σημείωσε πως το συμβόλαιό του με την Αλ Χαλίτζ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός παραμένει πάντα προτεραιότητά του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος μίλησε:

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και το αν είναι ασφαλής: «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία».

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς πάικτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».