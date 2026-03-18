Κόπα Άφρικα: Αντιδράσεις στη Σενεγάλη - «Το τρόπαιο δεν θα φύγει από τη χώρα»

Οnsports Τeam

Αίσθηση προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η απόφαση της CAF να ανακηρύξει το Μαρόκο νικητή του Copa Africa, με τη Σενεγάλη να αρνείται να επιστρέψει το τρόπαιο.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αφρικής ήρθε μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να ανατρέψει το αποτέλεσμα του τελικού υπέρ της Σενεγάλης, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης χαρακτήρισε την απόφαση «άδικη, πρωτοφανή και απαράδεκτη» και διαμήνυσε ότι το τρόπαιο δεν πρόκειται να φύγει από τη χώρα.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Αμντουλαγέ Σο, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Le Soleil», τόνισε ότι η CAF είναι διεφθαρμένη και ότι η διεθνής κατακραυγή αντικατοπτρίζει τη γενική αγανάκτηση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους Σενεγαλέζους ότι η χώρα τους έχει το δίκιο με το μέρος της και ότι το Κύπελλο θα παραμείνει στη Σενεγάλη.

«Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) είναι διεφθαρμένη και οι αντιδράσεις παγκοσμίως μετά από αυτή την απόφαση επιβεβαιώνουν τη γενική αγανάκτηση. Θέλω να καθησυχάσω όλους τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη έχει το δίκιο και τη νίκη με το μέρος της. Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.