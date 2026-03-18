Παράνοια στο Μαρόκο: Πανηγυρίζουν το Κύπελλο Εθνών δύο μήνες μετά

Η απόλυτη τρέλα στο Μαρόκο, από χθες το βράδυ, με τους πολίτες της χώρας να βγαίνουν στους δρόμους και να πανηγυρίζουν για την κατάκτηση της κούπας στα χαρτιά.

Δύο μήνες μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Εθνών, από τη Σενεγάλη και τα όσα διαδραματίστηκαν σε εκείνον τον αξέχαστο τελικό στο Μαρόκο έχουν στήσει ένα ξέφρενο πάρτι.

Από χθες το βράδυ όταν και έγινε γνωστό πως η κούπα τελικά καταλήγει στα χέρια της ομάδας του Μαρόκο στα… χαρτιά, οι πολίτες της χώρας έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν έξαλλα που το Κύπελλο Εθνών αναχωρεί από τη Σενεγάλη και οδεύει προς τη χώρα τους για μόνιμη εγκατάσταση,

Έστω και στα… χαρτιά αυτή είναι η πρώτη φορ, από το μακρινό 1976, που το Μαρόκο κατακτά την κούπα.