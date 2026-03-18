Ανατροπή: Η Σενεγάλη χάνει στα χαρτιά το Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον τελικό!

Σε μια πρωτοφανή απόφαση, η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) ανακήρυξε το Μαρόκο ως τον νέο πρωταθλητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025!

Η Σενεγάλη είχε επικρατήσει στις 18 Ιανουαρίου στα πέναλτι έπειτα από έναν επεισοδιακό τελικό.

Η Επιτροπή Εφέσεων, όμως, αποφάσισε να ακυρώσει το αρχικό αποτέλεσμα, αφού έκανε δεκτή την έφεση που άσκησε η μαροκινή ομοσπονδία.

Η Σενεγάλη, πάντως, αναμένεται να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων και τη διατήρηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Αφρικής για το 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CAF:

«Το Εφετείο της CAF αποφάσισε ότι, βάσει του Άρθρου 84 των κανονισμών του Africa Cup of Nations (AFCON), η εθνική ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχασε τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης Μαρόκο 2025 («ο Αγώνας») στα χαρτιά, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται 3-0 υπέρ της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).

Σε συνέχεια της έφεσης της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των κανονισμών του AFCON, το Εφετείο της CAF έλαβε τις εξής αποφάσεις:

-Η έφεση της FRMF κρίνεται τυπικά αποδεκτή και γίνεται δεκτή.

-Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.

-Διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα Άρθρα 82 και 84 των κανονισμών.

-Η ένσταση της FRMF γίνεται δεκτή.

Κρίνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των κανονισμών.

Σε εφαρμογή του Άρθρου 84, η Σενεγάλη χάνει τον αγώνα στα χαρτιά, με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται.

Το Εφετείο της CAF αποφάσισε επίσης ότι:

Η έφεση σχετικά με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι (παίκτης Νο11 της εθνικής Μαρόκου) γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι ο Σαϊμπάρι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τα Άρθρα 82 και 83(1) του Πειθαρχικού Κώδικα της CAF. Η ποινή του τροποποιείται σε αποκλεισμό δύο (2) επίσημων αγώνων της CAF, εκ των οποίων ο ένας (1) με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων που του είχε επιβληθεί ακυρώνεται.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι:

Η έφεση για το περιστατικό με τα ball boys γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι η FRMF φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των ball boys στον συγκεκριμένο αγώνα. Το πρόστιμο για το περιστατικό μειώνεται σε 50.000 δολάρια.

Η έφεση για την παρέμβαση γύρω από την περιοχή ελέγχου OFR/VAR απορρίπτεται. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων για το συγκεκριμένο περιστατικό διατηρείται. Η έφεση για το περιστατικό με λέιζερ γίνεται εν μέρει δεκτή. Το σχετικό πρόστιμο μειώνεται σε 10.000 δολάρια.

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται».