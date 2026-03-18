Μπαρτζώκας: «Το ρόστερ είναι πιο γεμάτο από ποτέ»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague (19/3, 21:15), αναφέρθηκε στην ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το παιχνίδι είναι με μια ομάδα με ταλέντο και ταχύτητα προφανώς. Για να είμαι ακριβής στο τι θα πω, δείχνουν με αρκετούς τραυματισμούς να έχουν πτώση στην απόδοση τους. Έκανε προπόνηση ο Καμπαρο και θα παίξει λογικά. Παίζουν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν θεωρούμε κανένα ματς εύκολο. Αυτό που σου δίνει αποτελέσματα και καλές πορείες είναι η σταθερότητα. Πρέπει να ξεχάσουμε τη νίκη με τη Φενέρ και να παίξουμε καλά. Η νίκη δεν είναι προδιαγεγραμμένη».

Για τη βαθμολογία: «Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την κατάταξη. Για παράδειγμα το Ντουμπάι έχασε εντός έδρας από την Παρτίζαν. Πολλά παιχνίδια εξ’ αναβολής γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές συνθήκες. Τα παιχνίδια στην Ισπανία των ισραηλινών ομάδων γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας και δεν κοιτάμε τίποτε άλλο».

Για τους διαθέσιμους παίκτες: «Διαθέσιμοι οι Τζόουνς Μόρις και Τζόσεφ. Είναι αρκετοί πλέον οι διαθέσιμοι που έχουμε».

Για την ψυχολογία: «Η πλειοψηφία των ερωτήσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι έχουν να κάνουν με την ψυχολογία. Στη Μονακό ένα παίκτης του 95% έχασε μια βολή και εμείς το ματς. Σκοράραμε 104 πόντους χθες απέναντι στην καλύτερη άμυνα, αλλά είχαν απουσίες. Πρέπει να παίρνεις σαν δεδομένο αυτό που έχεις. Παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση η Φενέρ. Δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για τι αν είμαστε σε φόρμα. Υπάρχουν 14-15 καλές ομάδες που κάποιες θα μείνουν εκτός σε λίγο καιρό».

Για το ρόστερ: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ. Πρέπει όμως να υπάρχει εξέλιξη. Και οι τέσσερις γκαρντ μας μείνανε έξω για διάστημα. Μια ομάδα εξελίσσεται όταν παίζει μαζί. Χθες δεν είχαμε δύο γκαρντ, αλλά είχαμε άλλους δύο. Αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος το ρόστερ είναι πολύ καλό και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες».