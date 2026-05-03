Μπανταλόνα-Μάλαγα: Βλάβη στο γήπεδο που θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο Final Four του BCL

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χοβεντούτ Μπανταλόνα και τη Ουνικάχα Μάλαγα για την 29η αγωνιστική της Liga Endesa δεν ολοκληρώθηκε, καθώς τεχνικό πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα οδήγησε στη διακοπή του αγώνα.

Η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά για τον ίδιο λόγο, ενώ στο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 53-33, τα προβλήματα επανεμφανίστηκαν. Τελικά, οι διοργανωτές αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα, αφού δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί η βλάβη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι αποχώρησαν από το γήπεδο την ώρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ολοκληρωνόταν το παιχνίδι, προκειμένου να προλάβουν την πτήση επιστροφής τους.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σε πέντε ημέρες το ίδιο γήπεδο αναμένεται να φιλοξενήσει τους ημιτελικούς του Final Four του ΒCL, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα (07/05, 22:00).