· ΑΕΚ · Μάλαγα · Μπανταλόνα

Μπανταλόνα-Μάλαγα: Βλάβη στο γήπεδο που θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο Final Four του BCL

Η αναμέτρηση της Liga Endesa ανάμεσα σε Χοβεντούτ Μπανταλόνα και Ουνικάχα Μάλαγα οδηγήθηκε σε αναβολή, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου, πέντε ημέρες πριν το Final Four του BCL, όπου συμμετέχει και η ΑΕΚ.

Μπανταλόνα-Μάλαγα: Βλάβη στο γήπεδο που θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο Final Four του BCL
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χοβεντούτ Μπανταλόνα και τη Ουνικάχα Μάλαγα για την 29η αγωνιστική της Liga Endesa δεν ολοκληρώθηκε, καθώς τεχνικό πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα οδήγησε στη διακοπή του αγώνα.

Η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά για τον ίδιο λόγο, ενώ στο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 53-33, τα προβλήματα επανεμφανίστηκαν. Τελικά, οι διοργανωτές αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα, αφού δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί η βλάβη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι αποχώρησαν από το γήπεδο την ώρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ολοκληρωνόταν το παιχνίδι, προκειμένου να προλάβουν την πτήση επιστροφής τους.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σε πέντε ημέρες το ίδιο γήπεδο αναμένεται να φιλοξενήσει τους ημιτελικούς του Final Four του ΒCL, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα (07/05, 22:00).

COMMENTS
LATEST NEWS
02:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπανταλόνα-Μάλαγα: Βλάβη στο γήπεδο που θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο Final Four του BCL

00:35 AUTO MOTO

Formula 1: Pole position για τον Αντονέλι στο Μαϊάμι

00:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Έτοιμη για φιέστα στο «Μπερναμπέου» η Μπαρτσελόνα!

00:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπρος: Η Ομόνοια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημά της

23:33 GREEK BASKET LEAGUE

Μπούτσκος: «Να εμφανιστούμε με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο,ώστε να κάνουμε βήμα πρόκρισης»

23:00 ΣΠΟΡ

Παυλίδης: «Σημασία σε αυτή τη φάση έχει η νίκη, όχι η απόδοση»

22:32 SUPER LEAGUE

Super League Play Out Βαθμολογία: «Καθαρίζει» η Κηφισιά, ουραγός η ΑΕΛ

22:18 EUROLEAGUE

Η παρακάμερα της Euroleague για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Από τα καλύτερα όλων των εποχών;»

22:12 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2: Τα highlights του αγώνα

21:45 EUROLEAGUE

Ο… Γολγοθάς που ανέβηκε ο Ματίας Λεσόρ μέχρι την επιστροφή

21:39 ΣΠΟΡ

Εθνική Πόλο γυναικών: Ήττα με 12-8 από την Ολλανδία και τελικός με Αυστραλία

21:30 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος 4-2: Νίκη παραμονής για τους Αρκάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας