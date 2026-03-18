Τρομερός διαιτητής - Σφύριξε λήξη και έβγαλε κόκκινη κάρτα - Εξαφανίστηκαν οι παίκτες

Οnsports Τeam

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση του Champions League Αφρικής ανάμεσα στην Εσπεράνς Τυνησίας και την Αλ Αχλί, με πρωταγωνιστή τον Σενεγαλέζο διαιτητή Ισά Σι.

Η ομάδα της Τυνησίας επικράτησε με 1-0 στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην αιγυπτιακή Αλ Αχλί, χάρη σε πέναλτι που καταλογίστηκε στο 73ο λεπτό, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των φιλοξενούμενων.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ισά Σι βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες, καθώς έβγαλε την κόκκινη κάρτα από την τσέπη του και την κρατούσε επιδεικτικά, παραμένοντας στο κέντρο του γηπέδου, θέλοντας να δείξει ξεκάθαρα ότι δεν είχε καμία διάθεση να ανεχτεί περαιτέρω παράπονα.