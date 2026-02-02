Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: «Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας»
Οnsports Τeam 02 Φεβρουαρίου 2026, 12:57
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας»

Με ανάρτησή της στο "Χ" η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στέλενει ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας για όσα έρχονται. 

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο μονοπάτι, μετά τη χθεσινή ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, με τους "πράσινους" όμως να στέλνουν, μέσω των social, ξεκάθαρο μήνυμας αποφασιστικότητας και ενότητας για όσα έρχονται. 

“Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας. Δεν κάνουμε ποτέ πίσω” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ
26 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας»
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved