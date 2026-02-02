Παναθηναϊκός AKTOR: «Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας»

Οnsports Τeam

Με ανάρτησή της στο "Χ" η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στέλενει ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας για όσα έρχονται.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο μονοπάτι, μετά τη χθεσινή ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, με τους "πράσινους" όμως να στέλνουν, μέσω των social, ξεκάθαρο μήνυμας αποφασιστικότητας και ενότητας για όσα έρχονται.

“Τροφοδοτούμαστε από τις προκλήσεις, καθοδηγούμενοι από το πάθος μας. Δεν κάνουμε ποτέ πίσω” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.