Ολυμπιακός: Επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ο Αθανασίου – Πάει στη Ρίο Άβε ο Μάνσα

Onsports Team

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τη λήξη του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό - Στην πορτογαλική ομάδα οδεύει ο Γκουστάβο Μάνσα.

Στους «ερυθρόλευκους» επιστρέφει ο Νίκος Αθανασίου, μετά από έξι μήνες παρουσίας στην πορτογαλική ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ κατέγραψε 18 συμμετοχές και μία ασίστ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ωστόσο ο δανεισμός του διακόπηκε, όπως έγινε κι επίσημα γνωστό. Παρά το γεγονός ότι είχε ενεργό ρόλο στα πλάνα του Συλαϊδόπουλου, ο Αθανασίου επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον δανεισμό του Μάνσα στη Ρίο Άβε.

Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει έως επτά ποδοσφαιριστές με τη μορφή δανεισμού και η αποχώρηση του Βραζιλιάνου αμυντικού θα απελευθερώσει, παράλληλα, και μία θέση ξένου στο ρόστερ.