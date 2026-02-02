Ομάδες

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:43
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε τι του είπε ο Ντάνι Μάκελι, τα λεπτά που γινόταν ο έλεγχος στη φάση έκρινε το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Μάκελι κι ο VARίστας Ντιέπερινκ κατάφεραν να… κλέψουν την παράσταση από τους ποδοσφαιριστές σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι με τα όλα του.

Οι δυο τους συζήτησαν για αρκετή ώρα και τελικά αποφάσισαν ότι υπήρχε παράβαση, υποδεικνύοντας πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ταρέμι για το τελικό 1-1.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε ότι: «έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας», ενώ στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε και του τι του είπε ο διαιτητής του ντέρμπι, για τον έλεγχο που γινόταν στην τελευταία φάση.

«Κάποια στιγμή στα λεπτά που ήλεγξε στο VAR ρωτήσαμε και η απάντηση ήταν για χέρι. Τελικά τα έψαξαν όλα, κάτι βρήκαν, δεν υπήρχε τίποτα ουσιαστικά. Υπάρχει αίσθημα απογοήτευσης και οργής», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό | AEK F.C.



