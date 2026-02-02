Ρίβερς: «Ο Γιάννης έχει πει ότι θέλει να μείνει και ότι αγαπά την πόλη» (vid)

Οnsports Τeam

Το πιο μεγάλο θέμα του ΝΒΑ δεν είναι άλλο από το πιθανό trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την πιθανότητα ο Greek Freak να αποχωρήσει για πρώτη φορά από την πόλη του Μιλγουόκι και τους Μπακς.

Για το όλο θέμα πήρε θέση ο Ντοκ Ρίβερς ο οποίος ήταν ξεκάθαρος.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε

«Ο Γιάννης έχει πει όλο όσα πρέπει να ακούσουμε, ότι θέλει να μείνει στους Μπακς και ότι αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ως προπονητής, αυτήν την στιγμή. Είναι δύσκολο, ξέρεις, οι παίκτες σου κάθε μέρα πρέπει να ακούν φήμες. Όχι μόνο οι κορυφαίοι παίκτες, αλλά μπαίνουν στη μέση και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, η αγαπημένη μου μέρα της χρονιάς φέτος θα είναι η μέρα μετά το trade deadline. Αυτή θα είναι η αγαπημένη μου μέρα».