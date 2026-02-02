ΠΑΟΚ: Ο χρόνος «πάγωσε» στην Τούμπα το 27ο λεπτό – Bίντεο από τη στιγμή που συγκλόνισε την Ευρώπη

INTIME SPORTS

Ο χρόνος «πάγωσε» στο 27 ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό με το γήπεδο της Τούμπας να σηκώνεται στο… πόδι για να τιμήσει μνήμη των «αετόπουλων» που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Από την πρώτη στιγμή, τα μηνύματα συμπαράστασης ήταν αμέτρητα, ξεπερνώντας σύνορα, χρώματα και αντιπαλότητες.

Την Κυριακή (02/02), όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στην Τούμπα. Όχι για ένα ακόμη ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά για μια στιγμή συλλογικής μνήμης, σεβασμού και πένθους.

Στο 27ο λεπτό, ο χρόνος «πάγωσε». Το παιχνίδι διακόπηκε, οι εξέδρες σηκώθηκαν όρθιες, οι πυρσοί άναψαν και το σύνθημα «αδέρφια ζείτε» αντήχησε εκκωφαντικά. Για λίγα λεπτά, το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερο πλάνο, μπροστά στη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης.

Η Τούμπα, ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει χαρές, λύπες και ιστορικές στιγμές, μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς ενός πανανθρώπινου μηνύματος ανθρωπιάς και βαθιάς θλίψης, που ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη.