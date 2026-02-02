Super League: Ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

INTIME SPORTS

Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης θα διευθύνει την εξ αναβολής αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Την Τετάρτη (04/02) θα διεξαχθεί ο αγώνας πρωταθλήματος ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί ύστερα από σχετικό αίτημα της πειραϊκής ομάδας, η οποία ήθελε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League.

Η συνάντηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής, ορίστηκε από τη λίγκα για την Τετάρτη (4/2, 18:30), στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, με βοηθούς τους Αρμακόλα, Νίκζα, 4ο τον Ματσούκα και στο VAR τους Παπαδόπουλο, Μόσχου.