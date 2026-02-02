ΝΒΑ: «Αν ο Giannis γίνει τώρα trade θα πάει στους Ουόριορς»

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του Έλληνα σούπερ σταρ και κάποιοι θεωρούν πως είναι το φαβορί.

Η καταληκτική ημερομηνία για τα trades του ΝΒΑ φτάνει στο τέλος της (05/02) και άπαντες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού περιμένουν με κομμένη την ανάσα να δουν που θα αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι πιθανότητες, πλέον, να συνεχίσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς μειώνονται καθημερινά και σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες στην Αμερική οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς «παίζουν» πολύ δυνατά για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Μπρετ Σίγκελ του Clutchpoints, αν τελικά ο 31χρονος σούπερ σταρ φύγει τώρα με ανταλλαγή, θα πάει στους Ουόριορς.

«Οι Ουόριορς είναι στη διεκδίκηση του Γιάννη. Αν γίνει τώρα μια ανταλλαγή, θα τον αποκτήσουν οι Ουόριορς. Αλλά δεν περιμένω να γίνει τίποτα πριν το βράδυ της Τετάρτης», ανέφερε.



Δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι Γουόριορς προσφέρουν στους Μπακς τους Γκριν, Ποτζιέμσκι, Κουμίνγκα, Μούντι και πέντε πικ από το ντραφτ για τον Greek Freak.

