Stoiximan GBL: Στα… τρία το βραβείο του MVP της 17ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Ιδιαίτερη η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL αφού το βραβείο του κορυφαίου παίκτη μοιράστηκε στα… τρία.

Άλεκ Πίτερς, Ρόκι Κρούζερ και Τζο Τόμασον πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις «οδηγώντας» τις ομάδες τους στην νίκη και δικαίως πήραν το βραβείο του κορυφαίου.

Ο Πανιώνιος πήρε σημαντική νίκη επό του Αμαρουσίου με τους Τόμασον και Κρούζερ να είναι καθοριστικοί συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στην αξιολόγηση. Όση ακριβώς ήταν και η επίδοση του παίκτη του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στο Περιστέρι.

Την τελευταία φορά που είχαν αναδειχθεί τρεις MVP το ίδιο Σαββατοκύριακο ήταν για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος της σεζόν 2021/22. Τότε Πολυτιμότεροι είχαν αναδειχθεί ο Ολιβιέ Χάνλαν του Άρη, ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού και ο Νίκος Δίπλαρος που έπαιζε τότε στον Απόλλωνα Πάτρας συγκεντρώνοντας από 37 βαθμούς στο ranking.