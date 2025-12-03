Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0: Κακοκαιρία θεάματος αλλά διατήρησε το απόλυτο

Onsports Team

Οι «πράσινοι» πήραν την τρίτη τους νίκη με το πέναλτι του Μπακασέτα στη βροχερή Λεωφόρο και συνεχίζουν με νίκες προς τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Παναθηναϊκός και Κηφισιά αγωνίστηκαν για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με πολλές αλλαγές. Οι γηπεδούχοι είχαν 10 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι εκτός αποστολής τους Τεττέη και Παντελίδη, με πολλές διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήμα. Γεγονός που επηρέασε την εικόνα της αναμέτρησης, με τους «πράσινους» να κάνουν τελικά τη δουλειά τους και να παίρνουν τους τρεις βαθμούς επικρατώντας 1-0.

Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και λόγω καιρού, καθώς κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους άρχισε να βρέχει στη Λεωφόρο και όσο περνούσαν τα λεπτά η ένταση δυνάμωνε. Κάπως έτσι το θέαμα δεν ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση.

Το πρώτο μέρος είχε φάσεις, κυρίως για τους «πράσινους», όμως δεν έγιναν γκολ. Στο δεύτερο ο ρυθμός χαμήλωσε και οι φάσεις ήταν λίγες. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ήρθε με πέναλτι του Μπακασέτα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε ούτε φάση και η ένταση στις μονομαχίες κυριάρχησε.

Έτσι το «τριφύλλι» έκανε το 3Χ3 στο Κύπελλο, απέναντι σε μια Κηφισιά που ήδη είχε προκριθεί αλλά ήθελε καλύτερο πλασάρισμα. Οι «πράσινοι» έχουν να παίξουν και με την Καβάλα, παιχνίδι όπου θα κυνηγήσουν μια ακόμη επικράτηση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σκορ, για να περάσουν απ’ ευθείας στα προημιτελικά.

Το φιλμ του αγώνα:

7’ O Μπρέγκου σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ.

9’ Πολύ καλή στιγμή για την Κηφισιά, με τον Μαϊντάνα να κάνει τη σέντρα, τον Κότσαρη να μη διώχνει καλά, αλλά η αλλαγή πορείας δεν επέτρεψε στον Χριστόπουλο να σκοράρει.

19’ Ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα, σε πλεονεκτική θέση ο Μπακασέτας αλλά έκανε άστοχο τελείωμα.

20’ Ωραία μπαλιά του Μπρέγκου για τον Μαντσίνι, πρόλαβε με έξοδο ο Ξενόπουλος να μπλοκάρει.

28’ Δυνατό σουτ του Μπακασέτα, μπλόκαρε ο Ξενόπουλος.

29’ Πανέμορφη μπαλιά του Μπακασέτα, στην πλάτη της άμυνας ο Τζούρισιτς προσπάθησε με γυριστό να νικήσει τον Ξενόπουλο, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

32’ Ο Μαντσίνι έστρωσε στον Τσέριν, με το σουτ του Σλοβένου να φεύγει άουτ.

40’ Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ο Μλαντένοβιτς γύρισε την μπάλα, ο Μπρέγκου έκανε τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

65’ Φάση διαρκείας στα καρέ της Κηφισιάς, ο Πάντοβιτς δεν μπόρεσε να σουτάρει, ο Ίνγκασον πήγε να κινηθεί προς την μπάλα και βρέθηκε στο έδαφος από προβολή του Μαϊντάνα, με τον Φωτιά να δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι.

67’ Γκολ 1-0: Ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση, ο Ξενόπουλος έπεσε στη σωστή γωνία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα η οποία κατέληξε στα δίχτυα!

72’ Καλό σουτ του Πέρεθ εκτός περιοχής, η μπάλα λίγο άουτ.

90+2’ Λάθος των φιλοξενούμενων, ο Μπόκος έκανε πάσα πιο δυνατή απ’ όσο έπρεπε για να βγάλει τετ α τετ τον Πάντοβιτς.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 50’ Μπακασέτας, 72’ Μλαντένοβιτς, 90’ Τσέριν, 90’+4’ Τζούριτσιτς

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69’ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90’+1’ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (69’ Μπόκος), Τσέριν, Μαντσίνι, Μπακασέτας (77’ Ντέσερς), Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Ούγκο Σόουζα (60’ Πέτκοφ), Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα (69’ Αντόνισε), Ντίας, Πατίρας, Μαϊντάνα (79’ Λάμψιας), Τζίμας (69’ Πόμπο), Αμάνι (60’ Ρουμπέν Πέρεθ).