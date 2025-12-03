Κύπελλο Ελλάδας: Ο Λεβαδειακός έκανε το απόλυτο κι «αγκάλιασε» την απευθείας πρόκριση στους «8»

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Λεβαδειακός νίκησε 3-1 στην έδρα της Μαρκό κι ολοκλήρωσε με το απόλυτο τη League Phase, «αγκαλιάζοντας» την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας – «Αντίο» με νίκη είπε η Athens Kallithea.

Η ομάδα της Βοιωτίας πέρασε από το Μαρκόπουλο κι έκανε το «4 στα 4» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Με πρωταγωνιστή τον Γιούριτς, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (45’, 75’) κι ακόμα ένα του Πεντρόσο (65’), η ομάδα έκπληξη της φετινής Super League πέρασε από το Μαρκόπουλο.

Με δεδομένο ότι πέρα από το απόλυτο, έχει και μια πολύ καλή διαφορά τερμάτων (βλ. +9), ο Λεβαδειακός είναι πολύ κοντά στην παρουσία του στην πρώτη τετράδα, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε εκτεταμένο rotation και είδε τον Αμπου Χάνα να αποχωρεί τραυματίας πολύ νωρίς και τη Μαρκό να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 36’ με τον Παυλίδη.

Στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως, οι Βοιωτοί ανέβηκαν, κι αφού πρώτα ο Μπάλτσι απέτυχε να «νικήσει» τον Θεοδωράκη με κοντινή κεφαλιά, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Συμελίδης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Κυριακίδη και ο Γιούριτς ευστόχησε στο πέναλτι ανοίγοντας το σκορ.

Ο ίδιος παίκτης αστόχησε σε τετ-α-τετ στο 59’, αλλά λίγο αργότερα ο Λεβαδειακός κέρδισε νέο πέναλτι, όταν ο Τσακνής βρήκε στο πρόσωπο τον Γκούμα, και ο Πεντρόσα «έγραψε» το 0-2.

Ο Γιούριτς στο 75’ με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ, πριν μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι ο Κυριακίδης για τους γηπεδούχους, που έμειναν στον έναν βαθμό (έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ).

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Σμάλης, Τσακνής (64΄ Μακροπουλιώτης), Μιγένγκα, Παυλίδης (64΄ Μεντόσα), Κυριακίδης, Οικονομίδης (78΄ Ιννος), Ντέτλερ, Καλλέργης (64΄ Μίλερ), Καζό, Αλεξόπουλος.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Συμελίδης (56΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82΄ Παλάσιος), Κάτρης, Φίλων, Τζάλοου (56΄ Κωστή), Άμπου Χάνα (11΄ λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82΄ Πλέγας), Γιούριτς.

«Αυλαία» με νίκη γοήτρου για την Athens Kallithea

Με νίκη ολοκλήρωσε η Athens Kallithea τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς επικράτησε 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης» και πανηγύρισε «τρίποντο» μετά από τρεις διαδοχικές ήττες.

Ο Σωτηράκος στο 21’ και ο Σαρδέλης στο 51’ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, ενώ ενδιάμεσα (47’) ο Σταμούλης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους «αργοναύτες», που έμειναν στον ένα βαθμό και έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Καλιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Παυλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Σαρδέλης, Γκολφίνος, Καντίγιο.

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλάρας, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης