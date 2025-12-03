Super League 2: Εύκολα ο Πανιώνιος τον Ολυμπιακό Β’ και στο -2 από την κορυφή

Onsports Team

Οι Νεοσμυρνιώτες επικράτησαν 4-1 στην εξ αναβολής αναμέτρηση του Β’ ομίλου και πλησίασαν την Καλαμάτα στην πρώτη θέση.

Εύκολο απόγευμα είχε ο Πανιώνιος στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 4-1 του Ολυμπιακού Β’ και πλησίασαν στους 2 βαθμούς την κορυφή όπου βρίσκεται η Καλαμάτα.

Η πέμπτη σερί νίκη της ομάδας της Νέας Σμύρνης, ήρθε με ανατροπή. Στο 44’ ο Τουφάκης άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό Β’. Ο Κολοβός με πέναλτι στο 47’ ισοφάρισε και ο ίδιος παίκτης στο 58’ έκανε το 2-1. Με πέναλτι του Παπαγεωργίου έγινε το 3-1 (85΄) για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Κρητικός στο 88’.



Super League 2 – Β’ όμιλος – 10η αγωνιστική

Μαρκό – Καλαμάτα 2-3

Ελλάς Σύρου – Χανιά 4-1

Παναργειακός – Ηλιούπολη 0-2

Καλλιθέα – Αιγάλεω 1-1

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ 4-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 30

3. Μαρκό 22

4. Καλλιθέα 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β΄ 14 -11αγ.

7. Αιγάλεω 11 -11αγ.

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4