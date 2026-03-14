ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Αντέδρασε και πέρασε με Ελ Κααμπί από το Ηράκλειο

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται και πάλι ο Ολυμπιακός μετά το «διπλό» που πήρε (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν για πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα τέρματα για την ομάδα του, λίγες μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα του Πειραιά. Το τρίτο πέτυχε ο Χρήστος Μουζακίτης στις καθυστερήσεις με εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

Έτσι, οι νταμπλούχοι Ελλάδας πάτησαν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 57 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ και τρεις από τον ΠΑΟΚ, με τη διαφορά πως οι δύο «Δικέφαλοι» αγωνίζονται την Κυριακή (15/03), η μεν Ένωση στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και οι δε Θεσσαλονικείς υποδέχονται τον Λεβαδειακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός απείλησε νωρίς, μόλις στο 3ο λεπτό, όταν σε γύρισμα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Λαμπρόπουλος προσπάθησε να απομακρύνει με το γόνατο, αλλά ο Χριστογεώργος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη μπάλα, η οποία κατέληξε στο δοκάρι.

Στο 18’ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ η προσπάθεια του Ποντένσε στο 26’ δεν βρήκε στόχο. Η υπεροχή των πρωταθλητών καρποφόρησε στο 30’, όταν η σέντρα του Ορτέγκα βρήκε τον Ελ Κααμπί, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, φτάνοντας το 16ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς άλλες σημαντικές τελικές, ενώ στην αρχή του β’ μέρους ο Χριστογεώργος κράτησε τον ΟΦΗ «ζωντανό», σταματώντας το σουτ του Ελ Κααμπί. Ωστόσο, στο 70’ ο Μαροκινός εκμεταλλεύτηκε διαδοχικές κόντρες, ξεπέρασε τον τερματοφύλακα και σημείωσε το 2-0.

Στο 79’ ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ για μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσίδο, αλλά μετά από έλεγχο στο VAR ανακάλεσε την απόφαση, καθώς ο αμυντικός του Ολυμπιακού είχε βρει πρώτα τη μπάλα.

Το VAR ακύρωσε επίσης γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 84’ λόγω οφσάιντ.

Στις καθυστερήσεις, ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι έπειτα από σπρώξιμο του Σενγκέλια και ο Χρήστος Μουζακίτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ φέτος.

Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Κανελλόπουλος, Σαλσίδο - Ροντινέι, Ρέτσος, Ντάνι Γκαρθία

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73’ Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53’ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (73’ Νέιρα), Νους (82’ Βούκοτιτς), Ισέκα (73’ Σαλσίδο).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο (76’ Σιπιόνι), Ντάνι Γκαρθία (76’ Μουζακίτης), Ποντένσε (67’ Κοστίνια), Μαρτίνς (86’ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86’ Κλέιτον).