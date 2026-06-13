Δείτε τα highlights από το ΗΠΑ – Παραγουάη για το Μουντιάλ 2026 .

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε κι η εθνική ομάδα των ΗΠΑ φρόντισε να στείλει ηχηρό μήνυμα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, σημειώνοντας μια εμφατική, όσο κι ιστορική νίκη με 4-1!

Τα τέσσερα γκολ αποτελούν τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση των ΗΠΑ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1930, όταν οι Αμερικανοί είχαν επικρατήσει με 3-0 τόσο του Βελγίου όσο και της Παραγουάης.