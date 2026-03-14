ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου με καρφωτή κεφαλιά
Onsports Team 14 Μαρτίου 2026, 18:08
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΟΦΗ

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου με καρφωτή κεφαλιά

Με εντυπωσιακό τρόπο γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ανοίγοντας το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 30’ απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το τέρμα αυτό ήταν το 16ο του φέτος στο πρωτάθλημα και ήρθε λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».

Στο συγκεκριμένο γκολ, η συνεργασία Νασιμέντο και Ορτέγκα στην αριστερή πλευρά ήταν καθοριστική.

Ο Αργεντινός αμυντικός έκανε την ακριβή σέντρα, με τον Ελ Κααμπί να προλαβαίνει τον Κρίζμανιτς και να στέλνει την μπάλα με δυνατή κεφαλιά στα δίχτυα, νικώντας τον Χριστογεώργο και γράφοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Το 0-1 με τον Ελ Κααμπί



