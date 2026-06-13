Η Άρσεναλ δίνει 40 εκατομμύρια για τον Τζόλη!

Ο Χρήστος Τζόλης έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Μπριζ και την Εθνική Ελλάδας και το όνομα του συνδέεται εδώ και καιρό με μερικούς από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Τώρα, ένα νέο δημοσίευμα, υπογεγραμμένο από τον παγκοσμίως γνωστό δημοσιογράφο του «Athletic», Ντέιβιντ Όρνσταϊν, αποκαλύπτει ότι η Άρσεναλ εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του 24χρονου Έλληνα επιθετικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι ενθουσιασμένοι με όσα έχουν δει από τον Τζόλη και θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, ενώ αναφέρεται ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπτωση που οι «κανονιέρηδες» διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μπριζ έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η καλύτερη της καριέρας του, αφού μέτρησε συνολικά 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις.