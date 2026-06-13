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Ανανέωσε ο Λουκίνας - Κρατάει το «κανόνι» της η Νίκη Βόλου

Κάτοικος Βόλου θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Λουκίνας, με τον έμπειρο στράικερ να υπογράφει νέο συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τη Νίκη Βόλου.

Ανανέωσε ο Λουκίνας - Κρατάει το «κανόνι» της η Νίκη Βόλου
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Γιάννης Λουκίνας και Νίκη Βόλου προχωρούν μαζί, με τον πρώτο σκόρερ της Super League 2 να υπογράφει μονοετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα της Μαγνησίας.

Ο 34χρονος σέντερ φορ θα ηγηθεί της προσπάθειας της Νίκης Βόλου, που με τον Στέλιο Μαλεζά στο τιμόνι θέλει να κάνει ό,τι δεν κατάφερε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Την περσινή σεζόν σε 24 παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Λουκίνας σκόραρε 16 φορές και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του ποδοσφαιριστή Γιάννη Λουκίνα στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο αρχηγός εντός και εκτός αγωνιστικών γραμμών παραμένει στην οικογένεια της Νίκης Βόλου, έχοντας πραγματοποιήσει μία εξαιρετική περσινή σεζόν. Με 16 τέρματα και 5 ασίστ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, ενώ φορώντας τη φανέλα με το Νο 25 συμμετείχε και στους 25 επίσημους αγώνες της ομάδας μας σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο ίδιος, με δήλωσή του στο nikivoloufc.gr, επεσήμανε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και τη διοίκηση της ομάδας για την πρόταση ανανέωσης που μου κατέθεσαν και για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Η χρονιά που έρχεται πρέπει να μας βρει όλους ακόμη πιο ενωμένους από ποτέ. Αυτή θα είναι η χρονιά μας».

https://www.instagram.com/p/DZfa4OYiE7B/
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