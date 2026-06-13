Μουντιάλ 2026: Γράφτηκε ιστορία στο ματς των ΗΠΑ - Ο νέος κανονισμός που εφαρμόστηκε (video)

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 για τις ΗΠΑ, εκ των διοργανωτριών του τουρνουά και μάλιστα με εμφατικό τρόπο καθώς επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης.

Ο αγώνας είναι πλέον ιστορικός, μιας και στο 52ο λεπτό υπήρξε μια μια απόφαση που βλέπουμε για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ο Ντάνι Μάκελι κλήθηκε -με καθυστέρηση, μιας και το παιχνίδι είχε συνεχιστεί- από το VAR για on field review. Το λάθος που είχε κάνει ο Ολλανδός ρέφερι αφορούσε μια κίτρινη κάρτα που έδωσε στον Ριμ, αρχηγό των ΗΠΑ, για φάουλ στον Αλμιρόν.

Ο διαιτητής είδε τη φάση στο μόνιτορ και άλλαξε την απόφασή του. Ακύρωσε την κάρτα στον Ριμ και έδωσε κίτρινη στον Αλμιρόν για βουτιά.

Την ώρα του τσεκαρίσματος της φάσης, τα μάτριξ του γηπέδου έγραφαν «mistaken identity», δηλαδή «λανθασμένη ταυτότητα».

Έτσι ονομάζεται αυτή η παρέμβαση του VAR, αλλά τι ακριβώς είναι;

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει σε έναν διαιτητή να τσεκάρει ξανά, μέσω του μόνιτορ, μια φάση στην οποία ήταν ξεκάθαρα λάθος η απόφασή του να «κιτρινίσει» έναν ποδοσφαιριστή. Στην προκειμένη περίπτωση, ήταν διπλό το λάθος καθώς δεν θα έπρεπε να πάρει την κάρτα ο παίκτης των ΗΠΑ, αλλά αυτός της Παραγουάης γιατί προσπάθησε να τον ξεγελάσει.

Πρόκειται για μια «προσθήκη» στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που έγινε με κύριο λόγο την εξέταση των δεύτερων κίτρινων καρτών στους παίκτες. Διότι διαπιστώθηκαν αρκετές λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών σε αυτό το κομμάτι, αφήνοντας αδίκως με ποδοσφαιριστή λιγότερο μια ομάδα. Με το πρωτόκολλο του VAR μέχρι πρότινος να μην επιτρέπει στους διαιτητές να επανεξετάσουν τις κίτρινες κάρτες.