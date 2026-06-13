Ολυμπιακός: Η Τορίνο μπήκε στο «κόλπο» για τον Στρεφέτσα – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Serie A, με την Τορίνο να προστίθεται στη λίστα των συλλόγων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ προέρχεται από ένα ιδιαίτερα θετικό εξάμηνο με τη φανέλα της Πάρμα, ενώ είχε αφήσει καλές εντυπώσεις και κατά την παρουσία του στην Κόμο, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτησή του στην ιταλική αγορά. Την ίδια στιγμή, η Πάρμα συνεχίζει τις προσπάθειες για να τον διατηρήσει στο δυναμικό της, ακόμη και με τη μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντι Κάλτσιο, η Τορίνο έχει μπει ενεργά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή κι έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Ολυμπιακού, διερευνώντας τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν την παραχώρηση του παίκτη, έχοντας ως βασικό στόχο να ανακτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από τα περίπου 8 εκατ. ευρώ που δαπάνησαν για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι.