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«Σειρήνες» από Πορτογαλία και Βραζιλία...καλούν τον Σαντιάγκο Έσε

Στο μεταγραφικό στόχαστρων ομάδων από τη Βραζιλία και την Πορτογαλία βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, με τον Ολυμπιακό να αξιώνει τον Αργεντίνο με ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

«Σειρήνες» από Πορτογαλία και Βραζιλία...καλούν τον Σαντιάγκο Έσε
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Δημοσιεύματα στην χώρα της Ιβηρικής, σημειώνουν ότι ο 24χρονος Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού, βρίσκεται στη λίστα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σε περίπτωση που η ομάδα στην οποία ανήκουν Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης, δεν καταφέρει να αποκτήσει τον 30χρονο Πορτογάλο Ζοάο Παλίνια, ο οποίος είναι δανεικός στην Τοτεναμ από την Μπάγερν.

Μάλιστα σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να συζητήσει οποιαδήποτε προσφορά κάτω από 25 εκατομμύρια ευρώ.

Μεγαλύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Βραζιλία, το ενδιαφέρον μεγάλου βραζιλιάνικου συλλόγου που δεν κατονομάζεται αλλά θεωρείται πως είναι ένας εκ των Φλαμένγκο και Παλμέιρας.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι αυτό το ενδιαφέρον ήταν γνωστό από την εποχή του στην Ουρακάν, ενώ υπενθυμίζεται το όνομά του είχε συνδεθεί με τη Ρίβερ Πλέιτ και την Μπόκα Τζούνιορς στο παρελθόν.

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