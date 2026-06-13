Ολυμπιακός: Πιέζει για να κλείσει άμεσα τον Ρόκα, στην αναμονή και για Μάρμολ

Σε δύο εβδομάδες ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.

Στις 29 Ιουνίου οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στου Ρέντη και ιδανικά θα ήθελαν να έχουν από την πρώτη μέρα ορισμένους νέους παίκτες στο ρόστερ.

Ο Ζόελ Ρόκα είναι ο εξτρέμ που την παρούσα στιγμή αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεχωρίσει τον 21χρονο παίκτη της Τζιρόνα, με την οποία επιχειρούν να φτάσουν σε συμφωνία οι Πειραιώτες.

Την ίδια ώρα, περιμένουν και την απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ έχει στα χέρια του την πρόταση του Ολυμπιακού, η οποία όμως δεν είναι και η μοναδική.