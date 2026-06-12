Όταν ο Χουάνγκ έκανε το δικό του ξεχωριστό ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό! (vid)

Με το δεξί μπήκε στη διαδικασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Νότια Κορέα, επικρατώντας με 2-1 της Τσεχίας και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στο φετινό Μουντιάλ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ασιάτες ήταν ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε για να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ η ολική ανατροπή ήρθε με δική του υπογραφή, δίνοντας την ασίστ για το 2-1 του Όχ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ασιάτες ήταν ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε για να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ η ολική ανατροπή ήρθε με δική του υπογραφή, δίνοντας την ασίστ για το 2-1 του Όχ.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος κάνει... παπάδες σε πρεμιέρα, καθώς ανάλογη αρχή έκανε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Το ημερολόγιο έγραφε 18/8/2022 όταν ο Χουάνγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε στα play-offs του UEFA Europa League τον Απόλλωνα Λεμεσού, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται επί κυπριακού εδάφους. Η αναμέτρηση δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι ερυθρόλευκοι, με τον Απόλλωνα να ανοίγει το σκορ στο 18'. Κάπου εκεί ο Χουάνγκ έκανε την εμφάνισή του, κάνοντας από νωρίς αισθητή την παρουσία του, ισοφαρίζοντας δέκα λεπτά μετά σε 1-1. Εν τέλει το παιχνίδι έμεινε μέχρι το τέλος στο 1-1, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση για τους ομίλους στον επαναληπτικό του «Καραϊσκάκης», μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ πανηγυρίζει το γκολ κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Eurokinissi Sports

Συνολικά στο λιμάνι ο Χουάνγκ παρέμεινε για μια σεζόν, πριν πάρει μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα, καταγράφοντας 40 εμφανίσεις με απολογισμό πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

Με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, ο 29χρονος έχει αγωνιστεί 74 φορές, έχοντας συμμετάσχει και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.