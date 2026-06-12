Όταν ο Χουάνγκ έκανε το δικό του ξεχωριστό ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό! (vid)
Οι πρεμιέρες φαίνεται να... ταιριάζουν στον Ιν-Μπέομ Χουάνγκ, που πολύ πριν σκοράρει στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ με την Κορέα, είχε κάνει τη δική του, ξεχωριστή αρχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Με το δεξί μπήκε στη διαδικασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Νότια Κορέα, επικρατώντας με 2-1 της Τσεχίας και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στο φετινό Μουντιάλ.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ασιάτες ήταν ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε για να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ η ολική ανατροπή ήρθε με δική του υπογραφή, δίνοντας την ασίστ για το 2-1 του Όχ.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ασιάτες ήταν ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε για να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ η ολική ανατροπή ήρθε με δική του υπογραφή, δίνοντας την ασίστ για το 2-1 του Όχ.
Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος κάνει... παπάδες σε πρεμιέρα, καθώς ανάλογη αρχή έκανε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Το ημερολόγιο έγραφε 18/8/2022 όταν ο Χουάνγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε στα play-offs του UEFA Europa League τον Απόλλωνα Λεμεσού, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται επί κυπριακού εδάφους. Η αναμέτρηση δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι ερυθρόλευκοι, με τον Απόλλωνα να ανοίγει το σκορ στο 18'. Κάπου εκεί ο Χουάνγκ έκανε την εμφάνισή του, κάνοντας από νωρίς αισθητή την παρουσία του, ισοφαρίζοντας δέκα λεπτά μετά σε 1-1. Εν τέλει το παιχνίδι έμεινε μέχρι το τέλος στο 1-1, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση για τους ομίλους στον επαναληπτικό του «Καραϊσκάκης», μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.
Συνολικά στο λιμάνι ο Χουάνγκ παρέμεινε για μια σεζόν, πριν πάρει μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα, καταγράφοντας 40 εμφανίσεις με απολογισμό πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.
Με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, ο 29χρονος έχει αγωνιστεί 74 φορές, έχοντας συμμετάσχει και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.