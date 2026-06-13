Μουντιάλ 2026: Πάρτε θέση, το θέαμα ξεκινά με Βραζιλία εναντίον Μαρόκο - Το πρόγραμμα της ημέρας

Η τρίτη ημέρα του Μουντιάλ 2026 είναι προ των πυλών, με το πρώτο σπουδαίο παιχνίδι της διοργάνωσης να είναι αυτό ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο.

Μουντιάλ 2026: Πάρτε θέση, το θέαμα ξεκινά με Βραζιλία εναντίον Μαρόκο - Το πρόγραμμα της ημέρας
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Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει με το Κατάρ απέναντι στην Ελβετία για τον Β’ όμιλο (22:00).

Η ευρωπαϊκή ομάδα θεωρείται το φαβορί λόγω εμπειρίας και ποιότητας, όμως οι Ασιάτες έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι όταν βρίσκουν χώρους στην αντεπίθεση.

Ο όμιλος είναι αρκετά ανοιχτός μετά το 1-1 του Καναδά με τη Βοσνία και κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Λίγες ώρες αργότερα (01:00), η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.

Οι Βραζιλιάνοι παραμένουν από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά το Μαρόκο έρχεται με τεράστια αυτοπεποίθηση μετά τις επιτυχίες των τελευταίων ετών και θεωρείται μία από τις πιο οργανωμένες ομάδες του Μουντιάλ 2026.

Στον ίδιο όμιλο, η Σκωτία επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από πολλά χρόνια και παίζει απέναντι στην Αϊτή (04:00). Οι Σκωτσέζοι θέλουν νίκη για να μπουν δυνατά στη μάχη της πρόκρισης, ενώ η Αϊτή θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη με το γρήγορο και επιθετικό της ποδόσφαιρο.

Το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Αυστραλία–Τουρκία για τον Δ’ όμιλο (07:00). Πρόκειται για ματς με ένταση και πιθανό μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικά, ειδικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη με 4-1. Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια του ομίλου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

22:00 — Κατάρ - Ελβετία (Β’ Όμιλος) - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01:00 — Βραζιλία - Μαρόκο (Γ’ Όμιλος) - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

04:00 — Αϊτή - Σκωτία (Γ’ Όμιλος) - ΕΡΤ 1

07:00 — Αυστραλία - Τουρκία (Δ’ Όμιλος) - ΕΡΤ 1

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