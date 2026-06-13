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Ώρα τίτλου 18:00: Το απόγευμα το Game 5 των τελικών της GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

Η τελευταία αναμέτρηση της σεζόν θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος – Με πολλά προβλήματα οι «πράσινοι», τεράστιο ενδιαφέρον για τον ορισμό των διαιτητών και τον τρόπο αντιμετώπισης του κομβικού αγώνα. 

Ώρα τίτλου 18:00: Το απόγευμα το Game 5 των τελικών της GBL, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
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Ο… πολύ σκληρός για να «πεθάνει» Παναθηναϊκός AKTOR, κάλλιστα θα μπορούσε ήδη να έχει στεφθεί πρωταθλητής. Αυτό δεν έχει συμβεί λόγω των διαιτητικών αποφάσεων στα δύο παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός αν και με περισσότερες λύσεις, σε κανένα σημείο της σειράς δεν έδειξε καλύτερος από τους «πράσινους».

Όλα αυτά οδήγησαν στο Game 5 των τελικών της GBL. Αγώνας που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 18:00. Η τελευταία αναμέτρηση της σεζόν για το μπάσκετ. Με τον νικητή να κατακτά το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26.

Τα δεδομένα για τους «μονομάχους» είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχει πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος όλα δείχνουν πως είναι «νοκ άουτ». Δύο σπουδαίοι παίκτες και Έλληνες. Κάτι που επηρεάζει σημαντικά την τελική εξάδα των ξένων. Ο Όσμαν είναι αμφίβολος με την συμμετοχή του να κρίνεται τελευταία στιγμή.

Τεράστιο ενδιαφέρον έχει και η επιλογή των διαιτητών της αναμέτρησης. Ειδικά με τον τρόπο που τα λάθη τους έπαιξαν ρόλο στα δύο προηγούμενα ματς στο ΣΕΦ.

Ο αγώνας είναι τόσο σημαντικός που θα γεμίσει δυο κλειστά! Το ΣΕΦ από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και το Telekom Center Athens. Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες για τον κόσμο του, προκειμένου να δουν όλοι μαζί τον μεγάλο αγώνα.

Το σπουδαίο παιχνίδι θα έχει τζάμπολ στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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