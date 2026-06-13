Παναθηναϊκός AKTOR: Παροξυσμός για τη προβολή του Game 5 στο T-Center , 1.000 θέσεις από το sold out

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσει το απόγευμα του Σαββάτου (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στη Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» κόντρα σε όλους και όλα έχουν φέρει τη σειρά σε Game 5 και διεκδικούν μια κούπα που ήταν... προορισμένη για τον Ολυμπιακό.

Ο κόσμος της ομάδας έχει συσπειρωθεί γύρω από τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του και ετοιμάζεται να σπάσει ένα ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, περίπου 20.000 άνθρωποι θα γεμίσουν ένα κλειστό γήπεδο για προβολή αγώνα που γίνεται εκτός έδρας!

Οι θέσεις που απομένουν είναι περίπου 1.000, όλες στο πάνω διάζωμα, μιας και στο κάτω έχουν εξαντληθεί όλες!