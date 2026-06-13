· Ελβετία

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ελβετία – Κατάρ

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης μας πηγαίνουν ταμείο με επιλογή από το Μουντιάλ 2026.

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ελβετία – Κατάρ
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Η Ελβετία κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζοντας το Κατάρ, σε ένα must-win παιχνίδι.

Η ομάδα του Γιασίν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας μόλις μια ήττα στα τελευταία 14 ματς. Μετράει διαδοχικές παρουσίες σε Μουντιάλ, αλλά έχει μέχρι τώρα ταβάνι τα προημιτελικά.

Οι Ελβετοί διαθέτουν την ποιότητα για να πάνε μακριά και ξεκινούν την προσπάθεια τους κόντρα στο αδύναμο Κατάρ, το οποίο είναι ανήμπορο επιθετικά.

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν επιλέξει την άνετη νίκη της Ελβετίας με χάντικαπ.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση του Σαββάτου (13/06)

Κατάρ – Ελβετία 2 (-1,5) 1.75

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