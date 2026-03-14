ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Η νέα ντοπιέτα του Ελ Κααμπί και το πέναλτι του Μουζακίτη - Τα highlights

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ξεχωρίζει, σκοράροντας δύο φορές και γιορτάζοντας ιδανικά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του. Το τρίτο γκολ ήρθε από τον Χρήστο Μουζακίτη με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Με αυτό το «διπλό», οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ και τρεις από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό την Κυριακή (15/03).