ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Η νέα ντοπιέτα του Ελ Κααμπί και το πέναλτι του Μουζακίτη - Τα highlights
Eurokinissi Sports
Onsports Team 14 Μαρτίου 2026, 19:14
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΟΦΗ

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Η νέα ντοπιέτα του Ελ Κααμπί και το πέναλτι του Μουζακίτη - Τα highlights

Δείτε τα γκολ και τα highlights του αγώνα για την 25η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ξεχωρίζει, σκοράροντας δύο φορές και γιορτάζοντας ιδανικά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του. Το τρίτο γκολ ήρθε από τον Χρήστο Μουζακίτη με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Με αυτό το «διπλό», οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ και τρεις από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό την Κυριακή (15/03).

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Το 0-1 με τον Ελ Κααμπί

ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Το 0-2 με τον Ελ Κααμπί!

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Το 0-3 με το πέναλτι του Μουζακίτη

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» νίκης



