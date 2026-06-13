Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα στόπερ ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Παναθηναϊκός πέρα απ’ όλες τις άλλες μεταγραφικές του αναζητήσεις, είναι δεδομένο πως θα ενισχυθεί με τουλάχιστον έναν στόπερ. Αν και όπως όλα δείχνουν, το σενάριο απόκτησης δύο κεντρικών αμυντικών, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Στη λίστα των «πράσινων» για τις θέσεις αυτές, έχει ξεχωρίσει το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Πρόκειται για τον Ολλανδό αριστεροπόδαρο στόπερ που αγωνίζεται στην Σάμσουνσπορ. Μάλιστα στην αρχή της περασμένης σεζόν τέθηκε αντιμέτωπος των «πράσινων» στα προκριματικά του Europa League.

Στα 27 του χρόνια συγκεντρώνει τα στοιχεία που ψάχνει ο Νίστρουπ για τη θέση. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 6 εκατ. ευρώ.

Θεωρείται εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Έχει ύψος 1.88μ. ενώ τη σεζόν που μας πέρασε, είχε 47 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ.

Προέρχεται από τη Σπάρτα Ρότερνταμ, απ’ την οποία πήρε μεταγραφή για τη Γερμανία. Αμβούργο, Ουνιόν Βερολίνου, Μέχελεν, Χάνσα Ρόστοκ, ήταν οι προηγούμενες ομάδες του πριν πάει στην Σαμψούντα το 2023.