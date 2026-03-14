ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Συγκινητικό «ασπρόμαυρο» πανό για τον αδικοχαμένο οπαδό του ΠΑΟΚ
Onsports Team 14 Μαρτίου 2026, 18:29
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Ένα πανό με ιδιαίτερο συμβολισμό ανάρτησαν οι φίλοι του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στέλνοντας μήνυμα μνήμης για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης των Κρητικών με τον Ολυμπιακό, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του άτυχου οπαδού, υψώνοντας πανό στις εξέδρες του γηπέδου.

«Για μία φανέλα ασπρόμαυρη άναψε το σκοτάδι και ένα παιδί του ΠΑΟΚ, μας έμεινε σημάδι... Καλό παράδεισο», αναγράφεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που ξεχώρισε στο Παγκρήτιο.

 

