Συνεχίζει στην Κύπρο ο Παναγιώτης Ταχτσίδης

Στην Κύπρο και την Καρμιώτισσα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, με τον έλληνα αμυντικό χαφ να επιστρέφει μετά από σύντομο διάστημα στη Βραζιλία με την Κλούμπ Ρέμο. Συνολικά πραγματοποίησε 14 συμμετοχές με απολογισμό δύο γκολ, μοιράζοντας παράλληλα δύο ασίστ.

Ο Ταχτσίδης διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από ΑΕΚ, Τζένοα, Τσεζένα, Ελλάς Βερόνα, Ρόμα, Κατάνια, Τορίνο, Κάλιαρι, Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ, Λέτσε, Αλ-Φάιχα, Κχορ Φακάν και Κλουζ.

Η ανακοίνωση της Καρμιώτισσας: