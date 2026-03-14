Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων: Χάλκινο μετάλλιο για τον Παπαναστασίου στην σφυροβολία Κ23, 8η η Κοσμίδου

Οnsports Team

Σε έναν αγώνα που άρχισε... επεισοδιακά, καθώς οι προβλέψεις για ισχυρές καταιγίδες και χαμηλή θερμοκρασία επιβεβαιώθηκαν, ο Γιώργος Παναναστασίου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, που διεξάγεται στην Λευκωσία.

Ο νεαρός πρωταθλητής στην έκτη και τελευταία ρίψη του, έστειλε την σφύρα στα 70 μέτρα και 99 εκατοστά, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ μέχρι εκείνη την στιγμή βρισκόταν μόλις στην 9η θέση της κατάταξης. Οι βολές του στον αγώνα ήταν: άκυρη, 64,22 μ, άκυρη, άκυρη, άκυρη και 70,99 μ.

Η σφυροβολία των ανδρών Κ23 άρχισε με μισή ώρα καθυστέρηση, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, γεγονός που όπως ήταν λογικό επηρέασε όλους τους αθλητές. Ο πρωταθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημήτριου στις πρώτες του βολές έδινε αρκετά «σφιχτός» λόγω του κρύου, όμως στην έκτη βολή κατάφερε να επιβεβαιώσει τις δυνατότητες του και να πάρει τελικά το χάλκινο μετάλλιο.

«Δεν θα μπορούσα να μην δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, αφού ήλθαν μέχρι την Κύπρο οι δικοί μου άνθρωποι να με δουν», είπε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής της σφυροβολίας.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος Αρμίν Σάμπαντος με 74,45 μ. και δεύτερος ήταν ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με 74,17 μέτρα.

Στο ίδιο αγώνισμα των γυναικών, η Σταυρούλα Κοσμίδου κατετάγη στην 8η θέση με καλύτερη ρίψη στα 63 μέτρα και 94 εκατοστά, ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Νίκολα Τάτιλ από την Ιρλανδία (72,48μ.), το αργυρό η Πολωνή, Αλεξάντρα Σμιτς (70,30μ.) και το χάλκινο η Ιταλίδα, Ρατσίλ Μόρι (68,79μ.).