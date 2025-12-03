Ομάδες

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για το Κύπελλο Ελλάδας
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Δεκεμβρίου 2025, 17:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για το Κύπελλο Ελλάδας

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει το «3 στα 3» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» έκανε τρεις σημαντικές νίκες την περασμένη εβδομάδα κι είναι με την ψυχολογία στα ύψη. Από την άλλη, ΟΦΗ είχε τον θεσμό ως… αποκούμπι μετά την κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα.

Πέρα από τη νίκη, τον δικό τους ρόλο αναμένεται να παίξουν και τα γκολ στη μάχη για την πρώτη τετράδα, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ - ΟΦΗ



