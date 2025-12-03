Ομάδες

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Με μία απουσία κι έναν αμφίβολο στο Telekom Center Athens οι Ισπανοί
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 17:08
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Με μία απουσία κι έναν αμφίβολο στο Telekom Center Athens οι Ισπανοί

Χωρίς τον Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι θα παραταχθεί η Βαλένθια στο παιχνίδι της Παρασκευής στο Telekom Center Athens κόντρα στον Παναθηναϊκό (5/12, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Με μία απουσία της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει στην Ελλάδα η Βαλένθια, για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό (5/12, 21:15).

Ο Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι  αποχώρησε από τη προπόνηση της Δευτέρας (1/12) με μυικό πρόβλημα στο δεξί πόδι και έτσι τέθηκε νοκ άουτ για το παιχνίδι στο Telekom Center Athens.

Μάλιστα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Βαλένθια παραμένει άγνωστο το διάστημα απουσίας του Ισπανού διεθνούς γκαρντ, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες βάσει της αποθεραπείας που θα ακολουθήσει.

Παράλληλα, αμφίβολος είναι και ο φόργουορντ/σέντερ Μπράξτον Κι λόγω τραυματισμού στο γόνατο.



