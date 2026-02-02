Πανιώνιος: «Ο Τζορτζ Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου»

Οnsports Τeam

Ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Παναγιώτης Ηλιάδης, κατήγγειλε πως ο Τζορτζ Πάπας στο παιχνίδι με το Μαρούσι έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου.

Σε καταγγελία κατά του Τζορτζ Πάπας προχώρησε ο Πανιώνιος, μέσω του Προέδρου του, με τον κ. Παναγιώτη Ηλιάδα να τονίζει πως ο Τζορτζ Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου, στη χθεσινή αναμέτρηση του Πανιωνίου με το Μαρούσι στο γήπεδο του Αγίου Θωμά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν σχολιάζουμε συχνά, ως Πρόεδροι της ΚΑΕ Πανιώνιος, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχόλιο αναφορικά με τη συμπεριφορά ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΒΡΗ του αθλητή κ. Παπαθανασίου(Pappas) του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERRY προς τον GM της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κ Φάνη Χριστοδούλου, όταν ο τελευταίος έδωσε το χέρι, του, ως είθισται στον αθλητισμό, στον αθλητή, μετά το πέρας του εν λόγω αγώνα.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ. Παπαθανασίου, είσαστε ανάξιος να μιλάτε έτσι σε έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους του αθλήματος.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΜΕΣΑ ...

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ...».