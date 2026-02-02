Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανιώνιος: «Ο Τζορτζ Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου»
Οnsports Τeam 02 Φεβρουαρίου 2026, 09:33
BASKET LEAGUE

Πανιώνιος: «Ο Τζορτζ Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου»

Ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Παναγιώτης Ηλιάδης, κατήγγειλε πως ο Τζορτζ Πάπας στο παιχνίδι με το Μαρούσι έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου.

Σε καταγγελία κατά του Τζορτζ Πάπας προχώρησε ο Πανιώνιος, μέσω του Προέδρου του, με τον κ. Παναγιώτη Ηλιάδα να τονίζει πως ο Τζορτζ Πάπας έβρισε τον Φάνη Χριστοδούλου, στη χθεσινή αναμέτρηση του Πανιωνίου με το Μαρούσι στο γήπεδο του Αγίου Θωμά. 

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν σχολιάζουμε συχνά, ως Πρόεδροι της ΚΑΕ Πανιώνιος, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχόλιο αναφορικά με τη συμπεριφορά ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΒΡΗ του αθλητή κ. Παπαθανασίου(Pappas) του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERRY προς τον GM της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κ Φάνη Χριστοδούλου, όταν ο τελευταίος έδωσε το χέρι, του, ως είθισται στον αθλητισμό, στον αθλητή, μετά το πέρας του εν λόγω αγώνα.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ. Παπαθανασίου, είσαστε ανάξιος να μιλάτε έτσι σε έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους του αθλήματος.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΜΕΣΑ ...

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ...».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)
8 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μάκελι στον Νίκολιτς για τη φάση που έκρινε το ντέρμπι (βίντεο)
SUPER LEAGUE
Super League: Ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
27 λεπτά πριν Super League: Ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στους «πράσινους» ο Σισοκό (vid)
44 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στους «πράσινους» ο Σισοκό (vid)
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έγραψε ιστορία ο Ταμπόρδα
51 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έγραψε ιστορία ο Ταμπόρδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved