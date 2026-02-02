Ομάδες

NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα (02/02)
AP Photo/Jim Davis
Onsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:01
NBA

NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλα τα αποτελέσματα (02/02)

Νέα «βαριά» ήττα γνώρισαν οι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 107-79 από τους Σέλτικς -  Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/02).

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα σενάρια ανταλλαγής έχουν αποσυντονίσει το Μιλγουόκι που δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό.

Τα «ελάφια» μετρούν, πλέον, μόλις μία νίκη στα τελευταία οκτώ ματς στο ΝΒΑ. Για τους Σέλτικς ξεχώρισαν οι Μπράουν (30π, 13 ριμπ), Σίμονς (27π) και Ουάιτ (17π, 8 ασίστ, 7 ριμπ), ενώ από τα «ελάφια» διασώθηκε μόνο ο Ρόλινς (25π, 6 ριμπ, 7 ασίστ).

Οι Νικς πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση κι επικράτησαν με 112-110 των Λέικερς. Ο Ανουνόμπι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 30 πόντους, πήρε 15 ριμπάουντ και έδωσε 8 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς - Μπακς 107-79

Πίστονς - Νετς 130-77

Χιτ - Μπουλς 134-91

Ράπτορς - Τζαζ 107-100

Ουίζαρντς - Κινγκς 116-112

Νικς - Λέικερς 112-100

Σπερς - Μάτζικ 112-103

Σανς-Κλίπερς 93-117

Μπλέιζερς - Καβαλίερς 111-130

Νάγκετς - Θάντερ 111-121



