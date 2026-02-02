Ομάδες

Ρεάλ Μαδρίτης: «Συναγερμός» για Μπέλιγχαμ
Οnsports Τeam 02 Φεβρουαρίου 2026, 09:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: «Συναγερμός» για Μπέλιγχαμ

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα, χάνοντας τα playoffs του Champions League με την Μπενφίκα.

Σοβαρό πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία είδε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να τραυματίζεται στο 9ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης με τη Ράγιο Βαγρκάνο. 

Μπορεί στο τέλος η ομάδα της Μαδρίτης να πήρε την νίκη με 2-1 αλλά ο τραυματισμός του σταρ της, της δημιουργεί έντονο προβληματισμό. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο παίκτης της Ρεάλ θα μείνει εκτός εγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα κάτι που σημαίνει ότι θα είναι απών από τις αναμετρήσεις με την Μπενφίκα για τα playoffs του Champions League. 



