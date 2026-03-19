Ερυθρός Αστέρας: Με μία απουσία κόντρα στον Παναθηναϊκό

Νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR τέθηκε ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα, Εμπούκα Ιζούντου.

Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (19/3), ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει μια απουσία της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Εμπούκα Ιζούντου δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο Νιγηριανός σέντερ ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.

Ο Ιζούντου κάνει μια πολύ καλή σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα, μετρώντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

Το θετικό για τον Σάσα Ομπράντοβιτς είναι πως έχει διαθέσιμους δύο ψηλούς, καθώς οι Τζόελ Μπολομπόι και Ντονάτας Μοτεγιούνας αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά.