Ερυθρός Αστέρας: Με μία απουσία κόντρα στον Παναθηναϊκό
Οnsports Team 19 Μαρτίου 2026, 18:31
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR τέθηκε ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα, Εμπούκα Ιζούντου.

Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (19/3), ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει μια απουσία της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Εμπούκα Ιζούντου δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο Νιγηριανός σέντερ ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.

Ο Ιζούντου κάνει μια πολύ καλή σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα, μετρώντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

Το θετικό για τον Σάσα Ομπράντοβιτς είναι πως έχει διαθέσιμους δύο ψηλούς, καθώς οι Τζόελ Μπολομπόι και Ντονάτας Μοτεγιούνας αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Τσέλιε: Η ρεβάνς της «Ένωσης» στους «16» του Conference League
6 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Τσέλιε: Η ρεβάνς της «Ένωσης» στους «16» του Conference League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης
15 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης
ΣΠΟΡ
Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»
32 λεπτά πριν Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: Βασικός ο Κουτέσα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
51 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: Βασικός ο Κουτέσα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
