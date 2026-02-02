Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι ένα: ψυχραιμία!

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ είδε να της στερούν μια μεγάλη νίκη στο 106’, αλλά αυτό δεν πρέπει να τη βγάλει εκτός από τον βασικό στόχο της.

Ο Μάκελι κι ο VARίστας Ντιέπερινκ κατάφεραν να… κλέψουν την παράσταση από τους ποδοσφαιριστές σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι με τα όλα του.

Το ερώτημα είναι ένα: Δίνονται τέτοια πέναλτι; Στην εποχή του VAR θα βρευθούν εκείνοι που θα πουν ότι «ναι», είναι από αυτά που έχουν βαφτιστεί… VARίσια. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν τα παίρνουν όλοι και παντού.

Για παράδειγμα υπήρχε ποτέ περίπτωση σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκη» να σφυριζόταν κάτι τέτοιο υπέρ της ΑΕΚ; Η ερώτηση μοιάζει περισσότερο να είναι ρητορική.

Ο Μάκελι κι ο VARίστας, άλλωστε, είχαν δείξει τις προθέσεις τους στη φάση με την απαράδεκτη κίνηση του Ποντένσε να χτυπήσει τον Ρότα. Όπως επίσης και σε φάσεις με εξόφθαλμες φάσεις που δεν βγήκαν ποτέ κάρτες. Στην τελευταία φάση, βρήκαν την ευκαιρία να «ψάξουν» να βρουν κάτι…

Ήταν μια ανεκδιήγητη απόφαση, η οποία στέρησε από την ΑΕΚ ένα «τρίποντο» ψυχολογίας, ενόψει της συνέχειας. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν είναι ακόμα έτοιμη να παίξει επιβλητικό ποδόσφαιρο κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Δεν καλύπτεται έτσι απλά μια απόσταση από δυο ομάδες που ο βασικός «κορμός» κι η παρουσία του ίδιου προπονητή τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να κερδίζει τέτοια ματς, ακόμα κι όταν δεν τα κάνει όλα τέλεια, όπως φάνηκε το βράδυ της Κυριακής (01/02).

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τελικά της στερήθηκε η νίκη με το πέναλτι που «έψαξε» το VAR κι υπέδειξε ο Μάκελι, αλλά αυτό δεν «σβήνει» τη δουλειά που γίνεται με τον Μάρκο Νίκολιτς, σε αυτό το πρώτο εξάμηνο παρουσίας του.

Εδώ είναι και το «ζουμί» όλης της υπόθεσης: Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, (ούτε θα είναι κι η τελευταία) που η ΑΕΚ αδικήθηκε, αλλά αυτό δεν πρέπει να την αποπροσανατολίσει από τον στόχο της. Ο Μάρκο Νίκολιτς υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να παλεύει… Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία και να μην επιτρέψει σε αυτή την άδικη απόφαση να την βγάλει… εκτός.

Οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο πλάνο τους, γιατί όπως φάνηκε και κόντρα στον Ολυμπιακό είναι ικανή να ανταγωνιστεί τους βασικούς αντιπάλους της. Ίσως και γι’ αυτό υπάρχουν αποφάσεις, όπως αυτή στο τέλος της αναμέτρησης στην «Allwyn Arena».