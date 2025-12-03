Ομάδες

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Κλαβέλ, εκτός δράσης πριν τους αγώνες με Ολυμπιακό και Λεβίτσε ο Γκρέι
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Δεκεμβρίου 2025, 23:27
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Τζιάν Κλαβέλ έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (4/12) στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, η οποία είδε τον ΡαϊΚουάν Γκρέι να τίθεται προσωρινά εκτός, πριν τις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Λεβίτσε.

Ο Πορτορικανός γκαρντ έφτασε την προγραμματισμένη ώρα και φωτογραφήθηκε με κασκόλ της «Ένωσης».

Ο Κλαβέλ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι αναμένεται άμεσα να τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε μια δυσάρεστη έκπληξη στην προπόνηση της Τετάρτης (03/12), καθώς ο ΡαϊΚουάν Γκρέι τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα για τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφρά διάσειση.

Η κατάσταση του θα επανεξετάζεται από το ιατρικό επιτελεί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το πότε θα επιστρέψει. Να θυμίσουμε ότι εκτός δράσης παραμένουν και οι Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κουζμίνσκας, Κατσίβελης.

H ΑΕΚ έχει μπροστά της τους αγώνες με τον Ολυμπιακό (07/12, 13:00) στο ΣΕΦ για την GBL και με τη Λεβίτσε (10/12, 19:30) στη SUNEL Arena, για το BCL.



