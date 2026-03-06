Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε την εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου «προδότριες εν καιρώ πολέμου»
Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αιφνιδίασε όταν επέλεξε τη σιωπή στον εναρκτήριο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του καθεστώτος.
Οι Ιρανές παρατάχθηκαν στο γήπεδο και χωρίς αντιδράσεις ή σιγοψιθυρίσματα παρέμεναν σιωπηλές όσο ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, ενόψει της αναμέτρησής τoυς με τη Νότια Κορέα την περασμένη Δευτέρα.
«Είναι ουσιαστικά κρατούμενες», οι οποίες παρακολουθούνται στενά από την ιρανική ασφάλεια, μαζί με την ασφάλεια που τους έχει ανατεθεί από το τουρνουά», αναφέρει το SBS, επικαλούμενο μια πηγή που διαμένει στο ίδιο ξενοδοχείο με τις παίκτριες.
Σήμείωσε μάλιστα ότι «δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες τουαλέτες του ξενοδοχείου».
«Δεν τρώνε στο εστιατόριο. Πρέπει να τρώνε στην αίθουσα συνεδριάσεων, συνοδεύονται μόλις μπαίνουν στο λόμπι και φροντίζουν να πάνε στην αίθουσα συνεδριάσεων και να μην πάνε πουθενά αλλού», ισχυρίζεται η πηγή.
«Παρακολουθούνται συνεχώς. Δεν είναι ελεύθερες να περπατούν στο ξενοδοχείο και να μιλάνε στο κοινό.»