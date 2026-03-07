Γιαννακόπουλος: Μήνυμα κούπας για Παναθηναϊκό AKTOR μετά την αύξηση του «ερυθρόλευκου» σερί

Οnsports Τeam

Νέο μήνυμα μέσω των social media έστειλε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την EuroLeague.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» τοποθετήθηκε εκ νέου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, συνεχίζοντας τις αναρτήσεις του μετά το ντέρμπι.

Αρχικά εξέφρασε τον προβληματισμό του για ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ωστόσο, στο τελευταίο του μήνυμα θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο σήμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια της σεζόν και τον μεγάλο στόχο του «τριφυλλιού».

«Όσο το σερί θα μεγαλώνει… τόσο η κούπα θα πλησιάζει», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την πίστη του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στη φετινή EuroLeague.