Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ: Με Σουρλή η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 02:21
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ: Με Σουρλή η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

Ενισχυμένη με τον Βασίλη Σουρλή θα αγωνιστεί η ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ (Σάββατο 7/3, 18:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο Έλληνας μέσος ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη, ενώ στον αντίποδα έμειναν εκτός οι Πιόνε Σίστο λόγω θλάσης και Κώστας Αποστολάκης (κάρτες).

Εκτός έμειναν ακόμη οι Ενγκόι, Στάικος, Παπαπαγεωργίου και Αντράντα.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ:

Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας. Βενετικίδης, Μασόν, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά και Δημινίκος.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Με Σουρλή η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
2 ώρες πριν ΑΕΛ: Με Σουρλή η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Γιαννακόπουλος: Μήνυμα κούπας για Παναθηναϊκό AKTOR μετά την αύξηση του «ερυθρόλευκου» σερί
3 ώρες πριν Γιαννακόπουλος: Μήνυμα κούπας για Παναθηναϊκό AKTOR μετά την αύξηση του «ερυθρόλευκου» σερί
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Τεράστιο βάρος για την ομάδα να πάμε στο Final 4»
4 ώρες πριν Μπαρτζώκας: «Τεράστιο βάρος για την ομάδα να πάμε στο Final 4»
EUROLEAGUE
Χέιζ - Ντέιβις: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την ρουτίνα μου από τον Ολυμπιακό»
4 ώρες πριν Χέιζ - Ντέιβις: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την ρουτίνα μου από τον Ολυμπιακό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved