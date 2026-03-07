ΑΕΛ: Με Σουρλή η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

Onsports Team

Ενισχυμένη με τον Βασίλη Σουρλή θα αγωνιστεί η ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ (Σάββατο 7/3, 18:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο Έλληνας μέσος ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη, ενώ στον αντίποδα έμειναν εκτός οι Πιόνε Σίστο λόγω θλάσης και Κώστας Αποστολάκης (κάρτες).

Εκτός έμειναν ακόμη οι Ενγκόι, Στάικος, Παπαπαγεωργίου και Αντράντα.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ:

Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας. Βενετικίδης, Μασόν, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά και Δημινίκος.