Χέιζ - Ντέιβις: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την ρουτίνα μου από τον Ολυμπιακό»

Ένας… ανώτερος του Ολυμπιακού δεν άφησε τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις να ακολουθήσει την ρουτίνα του πριν από το ντέρμπι, όπως τόνισε ο Αμερικάνος σούπερ σταρ.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε στη Nova για:

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ: «Δεν παίξαμε καλά στην αρχή, βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, επανήλθαμε αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Δώσαμε μεγάλη ενέργεια για να το γυρίσουμε, ρισκάραμε κάποια πράγματα όμως, υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας και πρέπει να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια».

Τα 17 λάθη της ομάδας του: «Έκανα και εγώ κάποια λάθη. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι δεδομένο όταν κάνεις τόσα λάθη ότι θα σου στοιχίσουν και πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος για να μη ξανασυμβεί».

Το ότι ήθελε να κάνει τα σουτ του 3 ώρες πριν το παιχνίδι: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την κλασική ρουτίνα μου με τα σουτ από έναν ανώτερο του Ολυμπιακού. Δε το αναφέρω σαν δικαιολογία. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό και πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό».